Filmes com selo Disney deixam a Netflix em setembro

A partir do dia 1º de setembro, o catálogo da Netflix vai sofrer uma grande baixa. Os filmes da Disney, entre eles produções da Pixar e da Marvel, sairão do canal de streaming. A movimentação era esperada, já que em novembro chega ao Brasil a plataforma Disney+, que vai reunir os títulos da casa em um só lugar.

Deixam a Netflix no começo do mês os filmes de super-heróis Thor (2011), Os Vingadores (2012) e Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014); a série do mesmo universo Agentes da S.H.I.E.L.D.; e as animações Procurando Nemo (2003), Os Incríveis (2004), Carros 1 e 2 (2006 e 2011), Up — Altas Aventuras (2009), Divertida Mente (2015), Homem-Formiga (2015) e Procurando Dory (2016). Também abandonam o barco os filmes As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) e As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008), coproduções assinadas pela Disney. A partir do dia 15 de setembro, saem do catálogo os três longas da série Toy Story (de 1995, 1999 e 2010)

Produções dos canais infantis do estúdio, como Princesinha Sofia, Agente K.C., A Guarda do Leão e Ducktales: Os Caçadores de Aventura também deixarão a popular plataforma de streaming no começo do próximo mês.

Continua por lá – e sem perigo de ser retirada – a série de super-heróis feita em coprodução entre Disney e Netflix, saga que conta com títulos como Demolidor, Os Defensores, Jessica Jones, Justiceiro e companhia.

Após um ano de sua estreia nos Estados Unidos, a plataforma Disney+ anunciou que começa a operar no Brasil no dia 17 de novembro. Ainda não foi divulgado o valor da assinatura que será cobrado por aqui