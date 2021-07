De ‘The Chair’ a filme com Jason Momoa, o que ver no streaming em agosto

The Chair, na Netflix

A nova série protagonizada por Sandra Oh, de Grey’s Anatomy e Killing Eve, aterrisa na gigante do streaming em 20 de agosto. A história acompanha os desafios enfrentados pela Dra. Ji-Yoon Kim ao se tornar a primeira diretora feminina do Departamento de Literatura da Universidade Pembroke e uma das raras pessoas não brancas da instituição.

Justiça em Família, na Netflix

Para os amantes de suspense e ação, Justiça em Família é um filme para ficar atento. Ray Cooper, interpretado por Jason Momoa, é um pai que vê sua família ruir após a morte da esposa, causada pela ganância da indústria farmacêutica. Ao procurar pela verdade, ele acaba colocando sua filha em risco e entra em uma jornada mortal para protegê-la. O longa chega à Netflix em 20 de agosto.

Modern Love – Segunda Temporada, no Amazon Prime Video

Após o sucesso da primeira temporada, Modern Love ganhará novos episódios. A antologia, baseada na coluna homônima do The New York Times, é inspirada em histórias reais e explora as mais variadas facetas do amor. Com elenco de peso, como Kit Harington, de Game of Thrones, e Tobias Menzies, de The Crown, a segunda temporada chega ao Amazon Prime Video em 13 de agosto.

Nove Desconhecidos, no Amazon Prime Video

Baseada no livro homônimo escrito por Liane Moriarty, mesma autora de Big Little Lies, a minissérie Nove Desconhecidos acompanha um grupo de pessoas que decide ir para um spa isolado do resto do mundo. Estrelado por Nicole Kidman, e com nomes como Melissa McCarthy e Samara Weaving integrando o elenco, o suspense chega ao streaming em 20 de agosto.

What If…, no Disney+

O que teria acontecido se alguns personagens do Universo Cinematográfico da Marvel tivessem agido de forma diferente em momentos cruciais da saga? A resposta virá com a antologia animada What If…, que terá episódios lançados semanalmente no Disney+ a partir de 11 de agosto. A produção fará parte da fase 4 do MCU e terá o retorno, através da dublagem, de praticamente todos os atores e atrizes que já fizeram parte das histórias da Marvel.