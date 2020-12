Da Netflix ao Disney+, 7 filmes no streaming para ver em família no Natal

Cansado de filmes natalinos, especiais de fim de ano e reprises mil na TV? A equipe de VEJA selecionou sete produções perfeitas para assistir nesses dias de feriadão em família. Confira a lista:

Missão Pijamas, na Netflix

Uma festa do pijama acaba virando missão de resgate quando Margot (Malin Åkerman), mãe de Clancy (Sadie Stanley) e Kevin (Maxwell Simkins), se revela uma ex-ladra profissional incluída no programa de proteção a testemunhas. Quando ela é sequestrada para um último trabalho, os meninos engatam em uma noite cheia de mistérios a desvendar. O clima de aventura à la Pequenos Espiões promete agradar à criançada.

A Viagem de Chihiro, na Netflix

Com um pé no terror, a animação japonesa mostra a labuta de uma garota que, ao entrar com seus pais em um local mágico, acaba se tornando empregada de um spa para espíritos. Lá ela vai encontrar de tudo um pouco, desde espíritos fofos e outros empregados bacanas, até alguns assustadores. Na jornada, ela busca libertar os pais – que foram transformados em porcos.

Aprendiz de Espiã, no Amazon Prime Video

No melhor estilo “criança amolece brutamontes durão”, o filme traz Dave Bautista como um agente da CIA investigando a irmã de um traficante e sua filha, Sophie (Chloe Coleman). Esperta, a garota de 9 anos descobre a operação e obriga o grandalhão a se render aos seus caprichos – e ensiná-la o passo a passo para ela ser uma espiã no futuro. Explosões e fugas em alta velocidade completam o clima entre comédia e ação.

Timmy Fiasco, no Disney+

Timmy Failure (Winslow Fegley), um menino de 11 anos, acredita ser o melhor detetive de Portland. Ao lado de seus melhores amigos, um imaginário urso polar de 600 quilos e o atentíssimo Rollo Tookus (Kei), comanda a agência de investigação Total Failure Inc. (em inglês, “fracasso total”). Uma trama divertidíssima para ver com pequenos aventureiros.

Continua após a publicidade

A Dama e o Vagabundo, no Disney+

Dama, uma cocker spaniel mimada, se vê sozinha nas ruas mais perigosas da cidade quando seus donos humanos têm um filho. Felizmente, Vagabundo, um vira-lata durão, aparece e ensina a ela as manhas do mundo. No live-action da prestigiada animação de 1955, os fofíssimos caninos protagonizam uma das mais famosas histórias de amor do cinema – com direito até a jantares românticos de espaguete à luz de velas.

Shazam!, na HBO

Um adolescente pratica um ato de bravura e magicamente se vê na pele de um homem adulto e com poderes – além de ganhar um figurino descolado de super-herói. Entre uma identidade e outra, invocadas pelo nome Shazam, ele vai descobrir um mundo paralelo mágico, de magos e vilões, que terá de enfrentar. Com ação e tiradas cômicas, o filme agrada a adultos e crianças.

Fala Sério, Mãe!, no Globoplay

Ingrid Guimarães e Larissa Manoela estrelam a divertida trama no Globoplay. Na adaptação do best seller homônimo de Thalita Rebouças, Ângela Cristina e a jovem filha Malu aprendem a lidar, juntas, com as dores e as delícias do amadurecer e dos causos da vida adulta. Uma comédia leve, ideal para uma sessão mãe e filha.