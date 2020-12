Vacina de -70° pode ser estocada com notas fiscais dos negócios de Flávio

Não é verdadeira a tese de que o Brasil não tem estrutura para abrigar as vacinas da Pfizer, que precisam estar a negativos 70 graus. De acordo com especialistas, o ambiente onde estão as notas dos milhões movimentados por Flávio Bolsonaro em sua loja de chocolate e dezenove imóveis é tão frio que ultrapassa os 200 graus negativos. O problema é que a câmara fria de Flávio pode desmoronar a qualquer momento porque está cheia de rachadinhas.

O filho Zero Quatro, Jair Renan, que já desponta com suas próprias negociatas, ficou com muita inveja do irmão e fez pirraça. Ele também quer um relatório da Abin de presente para livrá-lo das acusações de usar a máquina estatal para beneficiar sua recém-­aberta empresa de eventos.

Publicado em VEJA de 23 de dezembro de 2020, edição nº 2718