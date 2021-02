STJ vence prova do anjo e dá imunidade a Flávio Bolsonaro

Mais uma reviravolta no show de realidade brasileiro em que todo mundo é muito brother um do outro. Desta vez, os ministros da Quinta Turma do STJ — Supremo Tribunal do Jair — mostraram que podem ser anjos com quem está no poder e imunizaram o senador Flávio Bolsonaro contra a quebra de sigilo bancário no caso das “rachadinhas”.

Flávio seria eliminado com 100% das provas, incluindo 48 depósitos de 2 000 reais e dezenove imóveis incompatíveis com o salário de deputado. Mas ele furou a fila da imunização e agora só iria para o paredão se uma nova variante de chefes tomasse conta da Polícia Federal — algo muito improvável, segundo especialistas.

A prova do anjo foi patrocinada pela marca de chocolate de Flávio, mas acabou mesmo em pizza de laranja.

Publicado em VEJA de 3 de março de 2021, edição nº 2727