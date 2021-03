Só poderá tomar vacina quem cantar hino na língua do pê de trás pra frente

Depois de negligenciar a negociação de vacinas, desdenhar a origem chinesa, tentar vetar a compra por estados e municípios e valorizar remédios inócuos em vez da prevenção, o presidente Bolsonaro deverá baixar um decreto: só poderá tomar o imunizante quem tiver RG terminado em zero e souber cantar o Hino Nacional na língua do pê. De trás pra frente. Pulando num pé só. E a regra será limitada a quem fizer aniversário no dia 29 de fevereiro.

Sobre a pandemia, Bolsonaro disse na semana passada que “não errou uma”. Pode ser verdade, se você considerar que ele errou todas. Depois dessa fala, cientistas começaram a estudar se pacientes pós-Covid desenvolvem tendência a alucinações.

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728