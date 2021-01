Situação do Brasil já está mais feia que corte de cabelo de Bolsonaro

Brasil volta à marca de 14 milhões de famílias na miséria. Desemprego atinge taxa recorde de 14,4%. País cai duas posições no ranking global de educação. E está na lanterna na corrida pela vacina contra a Covid-19 — cujas taxas estão em alta na maioria dos estados brasileiros. Para deixar a situação mais feia, o presidente apareceu com um novo corte de cabelo após as férias. Numa tentativa fracassada de franja Justin Bieber, Bolsonaro terminou num estilo Joselino Barbacena com gotas de Jim Carrey em Débi & Loide.

No mesmo dia, o presidente criticou a qualificação dos trabalhadores brasileiros, dizendo que não sabem fazer “quase nada”. A inspiração certamente foi seu barbeiro.

Publicado em VEJA de 13 de janeiro de 2021, edição nº 2720