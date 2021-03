Moro lamenta não ter sido indicado ao STF para votar por imparcialidade

Após ter sua suspeição confirmada, Sergio Moro lamentou não ter sido indicado a uma vaga no Supremo. Lá ele teria dado o voto decisivo a favor de Sergio Moro. “Eu não teria provas de minha imparcialidade, mas teria muitas convicções”, declarou o ex-juiz, ex-ministro e talvez ex-candidato a presidente. A decisão fez a série O Mecanismo, da Netflix, ser transferida para a categoria “fantasia”.

Procurando recolocação no mercado, Moro criou um perfil no LinkedIn e publicou o currículo em formato PowerPoint. Tentou uma vaga como vendedor de carros, desistiu depois do voto de Gilmar Mendes. Devido a sua experiência, Moro também passa por um processo seletivo para trabalhar em um lava-jato em Curitiba. Ele aprendeu como ninguém a passar pano nos 15 meses em que trabalhou para Bolsonaro.

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731