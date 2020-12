Governo entrega o Ministério da Saúde nas mãos de Deus, que recusa o cargo

Após uma semana de polêmicas com o plano de vacilação, digo, vacinação, e com o ministro Pazuello sendo pressionado por governadores, o presidente decidiu mexer na Saúde. Em uma missa encomendada, Bolsonaro entregou o ministério nas mãos de Deus. Através de sua assessoria, o Todo-Poderoso recusou o cargo e declarou: “Eu me livre. Só sei fazer milagres”.

Revoltados com a indefinição do governo em relação à vacina, populares cobraram de Rodrigo Maia que dê entrada no processo de impeachment de Bolsonaro. Em nota (de repúdio), o presidente da Câmara se manifestou: “Para que essa ansiedade, para que essa angústia?”.

Publicado em VEJA de 23 de dezembro de 2020, edição nº 2718