Defesa de Lula prepara PowerPoint com mensagens de Moro e Dallagnol

A segunda turma do STF decidiu que a defesa de Lula poderá usar as mensagens vazadas da Lava-Jato na defesa do ex-presidente se assim desejar. Após a divulgação de mais conversas comprometedoras, Sergio Moro parou de contar o dinheiro que recebe defendendo um bilionário suspeito de corrupção para dizer que não se lembra de ter sido juiz em caso envolvendo Lula.

A defesa do petista já preparou um PowerPoint para atacar Moro e Dallagnol. Lula disse que nunca recebeu nenhuma vantagem ilegal — todas eram muito legais e bacanas, como pedalinhos e reforma de cozinha.

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725