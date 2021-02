Com mais armas, teremos menos brasileiros e imunização será mais rápida

Quatro decretos que flexibilizam a compra de armas no país foram editados pelo presidente antes do Carnaval. Um deles aumenta o limite para seis armas por cidadão. “Todo mundo morre um dia, só estamos trabalhando para facilitar essa fase da vida das pessoas”, disse Bolsonaro, enquanto dava mais um tiro no próprio pé.

O presidente também disse que o Ministério da Ciência está desenvolvendo uma forma de colocar a vacina dentro de balas que podem ser aplicadas em casa pelo cidadão com sua coleção de armas. “Quero ver falar que falta seringa”, completou.

Publicado em VEJA de 24 de fevereiro de 2021, edição nº 2726