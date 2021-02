Brasileiros acompanham BBB porque de lá conseguem tirar quem odeiam

Após 64 pedidos de envio para o paredão serem completamente ignorados pelo líder Rodrigo Maia e a escolha de Lira em uma prova do líder altamente controversa, o brasileiro resolveu desviar o foco da sua atenção para o BBB. O resultado foi a eliminação com 98,76% dos votos de uma das pessoas mais odiadas da casa. “Enfim o brasileiro aprendeu a votar direito. Se organizar direitinho, dá pra fazer mutirão e tirar quem a gente odeia de outros lugares também”, declarou Dico Charney, comentarista político e analista de BBB.

Ao contrário do que fez o gabinete do ódio da vida real, o gabinete do ódio do BBB conseguiu unir o Brasil. A meta é tirar da casa cada um de seus membros com rejeição recorde até conseguir eliminar o articulador principal, o participante Jair Conjota.

Publicado em VEJA de 24 de fevereiro de 2021, edição nº 2726