Bolsonaro gasta R$ 15 mi em leite condensado após fim de relação com Trump

O escândalo das compras de 1,8 bilhão de reais do Executivo em 2020 está durando mais que 2,2 milhões de reais em chiclete. O governo do país que “está quebrado” e “não pode fazer nada” gastou 18 milhões em sal, o que deve ter causado falta de verbas para os servidores do Portal Transparência, que saiu do ar na quarta-feira.

O que mais assustou foram os 15 milhões em leite condensado, com caixinhas de 162 reais. Jair disse que o leite condensado foi para brigadeiros, mas a Aeronáutica negou. Segundo fontes no Planalto, ele comprou o leite condensado após o fim do romance com Donald Trump, e pôde ser visto comendo o doce nos fins de tarde ouvindo Mariah Carey. Agora, falta uma boa investigação. Bolsonaro precisa explicar como só 1 milhão de reais em alfafa deu para alimentar os 30% da população que ainda o aprova cegamente.

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723