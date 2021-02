Bolsonaro diz que nunca foi contra a vacina e nunca torceu pelo Palmeiras

Após incontáveis declarações contra as vacinas da Covid-19, Bolsonaro adotou o discurso de que sempre foi a favor. No mesmo discurso no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente declarou que nunca foi torcedor do Palmeiras. Aliás, seu pé frio lendário, que teve destaque nas eleições municipais de 2020, fez com que times ofereçam dinheiro para ele usar as camisas dos adversários.

Bolsonaro também disse que nunca recomendou cloroquina, que odeia leite condensado, que nunca defendeu a ditadura, que adora o STF, que nunca foi capitão do Exército (algo quase verdade), que não conhece Fabrício Queiroz, que não é pai de Flávio Bolsonaro e que nunca foi presidente do Brasil (essa última fala foi checada e confirmada como fato).

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725