Bolsonaro anuncia a criação do Ministério do Sim, Senhor

O presidente Jair Bolsonaro resolveu de vez o problema com os colaboradores que pensam diferente dele. O Ministério do Sim, Senhor vai substituir a pasta da Defesa. É possível que ele se transforme num superministério e englobe todos os demais.

Bolsonaro poderá assumir a chefia do novo departamento. O problema é que Bolsonaro muitas vezes não concorda com Bolsonaro. Os dois discutem muito, com argumentos fortes e batidas na mesa. Com a cabeça.

Analistas dizem que Bolsonaro mexeu na Defesa, mas Brasil segue perdendo de goleada.

Publicado em VEJA de 7 de abril de 2021, edição nº 2732