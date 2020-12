Após vacinas contra o coronavírus, Bolsonaro quer criar a primeira a favor

Em sua incansável batalha para fazer o possível e o impossível para atrapalhar o país, Jair Bolsonaro lança mão de nova estratégia: cansado de tantas vacinas contra o coronavírus, ele resolveu criar a primeira a favor. “A extrema imprensa só torce contra mim e contra o corona. Por isso acabei me identificando com ele”, disse enquanto lambia um corrimão de rodoviária para se infectar novamente. A vacina a favor do coronavírus será chamada CoronaVaca, em homenagem ao apelido dos súditos do presidente.

Já as vacinas contra a Covid-19 em fase final de testes empolgaram cientistas. Segundo pesquisas, elas têm probabilidades entre 90% e 95% de serem atrapalhadas por Jair Bolsonaro.

Publicado em VEJA de 9 de dezembro de 2020, edição nº 2716