Americanos decidem se terão segunda onda de Trump

Atualizado em 29 out 2020, 22h02 - Publicado em 30 out 2020, 06h00

Às vésperas das eleições nos Estados Unidos, o candidato democrata Joe Biden segue na frente nas pesquisas, tanto nos números nacionais quanto na maior parte dos estados importantes — embora todo mundo saiba que, por alguma regra estranha do pleito americano, mesmo quem ganha pode acabar perdendo.

Aparentemente, as poucas chances do candidato laranja mostram que esses quatro anos de governo podem ter sido cruciais para a imunização do povo americano contra Trump.

E deu no New York Times que a dupla Trump e Bolsonaro destruiu as defesas da América Latina contra a pandemia de Covid-19. Agora dois terços dos brasileiros esperam que isso ajude a criar também as defesas para Bolsonaro-22.

Publicado em VEJA de 4 de novembro de 2020, edição nº 2711