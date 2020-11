A brincadeira que está bombando entre os jovens na balada: pegar Covid

A toda hora surge um novo desafio nas redes sociais. Desta vez, a brincadeira entre os jovens é se aglomerar sem máscara na balada e trocar fluidos pela boca, no desafio que ficou conhecido como “pegação de Covid”.

Autoridades sanitárias estão alertando sobre o risco de uma segunda onda e, para acabar com as aglomerações em bares e boates, sugeriram um lockdown nas redes sociais: “Se fechar o Instagram, ninguém mais vai para a balada por falta de onde postar selfies depois”, declarou um infectologista. Outro especialista sugeriu proibir o uso de máscara nos eventos: “Se for proibido, tenho certeza de que o jovem vai usar só para ser do contra”.

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715