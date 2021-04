Quem acredita no que Bolsonaro disse na Cúpula do Clima?

Recentemente, Jair Bolsonaro enviou a Joe Biden uma carta em que contou lorotas e pediu dinheiro.

Agora, na abertura da Cúpula do Clima, repetiu as mesmas lorotas e novamente pediu dinheiro.

Entre as mentiras de antes e as mentiras de agora…

O superintendente da Polícia Federal no Amazonas comunicou ao STF que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cometeu crime ambiental (crime, aliás, que todo mundo viu).

Em vez de demitir o ministro, notório entusiasta do desmatamento, Bolsonaro demitiu o superintendente da PF.

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) anunciou que o desmatamento em março triplicou em relação a 2020 e é o mais alto dos últimos dez anos.

Funcionários do IBAMA enviaram ofício ao presidente do instituto dando conta de que a fiscalização está completamente paralisada porque uma nova norma criada por Salles torna o trabalho impossível.

Governadores de 24 estados entregaram ao embaixador americano uma carta propondo parcerias em busca do equilíbrio ambiental… e deixando claro que não é possível contar com o governo federal.

Artistas brasileiros enviaram carta a Biden pedindo que rejeite qualquer acordo com Bolsonaro até que o desmatamento seja reduzido no Brasil.

Para imaginar que Biden e outros líderes acreditarão em suas lorotas e lhe darão dinheiro, Bolsonaro teria que ser mais tolo do que os papalvos que lambem suas orelhas no cercadinho do Alvorada.

Mas nem mesmo Jair Bolsonaro é tão simplório: ele sabe que é praticamente impossível que algum líder estrangeiro acredite no que diz ou lhe dê um tostão furado.

As lorotas não são dirigidas aos líderes mundiais, mas aos pascácios que chamam o presidente de “mito” nas redes e exigem “tratamento precoce” — e que acreditam em tudo o que Bolsonaro diz. E que, como sempre, vão circular o besteirol no zap e insuflar a militância.