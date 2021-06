É bom o Alto Comando jair se preparando

Bolsonaro deu ao general Eduardo Pazuello a ordem de subir no palanque de um comício. A ordem era ilegal, mas Pazuello a aceitou assim mesmo e subiu.

O comandante do Exército e o Alto Comando acharam normal e Pazuello não foi nem será punido.

Pazuello é general de divisão da ativa. Uma divisão é uma unidade militar com algo entre 10 e 20 mil soldados, com tanques, canhões etc.

O que acontecerá se Bolsonaro ordenar a algum general de divisão com comando de tropa que bote a tropa na rua? E o que acontecerá se a PM de algum estado estiver amotinada e Bolsonaro ordenar a um general ou a um coronel que NÃO reprima o motim? Há oficiais por aí dispostos a aceitar ordens ilegais como estas.

Se o Alto Comando não está se preparando para esse tipo de coisa, é bom se preparar. Porque Jair Bolsonaro está se preparando.

E já tem até data marcada: vai ser na eleição do ano que vem.

Mas, dependendo de como se desenrolarem as coisas, pode ser antes.