Como assim, tantos integrantes das Forças Armadas, instituição cujas bases são a hierarquia e a disciplina, apoiam um presidente que não se subordina à lei e estimula a quebra da disciplina e da cadeia hierárquica na caserna?

Como assim, tantos no agronegócio, setor que tanto depende das exportações, apoiam um presidente que destrói o meio ambiente, hostiliza nossos parceiros comerciais e cria o perigo de sofrermos sanções comerciais?

Como assim, tantos cristãos, que professam a religião do amor e da caridade, da misericórdia e da compaixão, da empatia e da solidariedade, apoiam um presidente movido pelo ressentimento, que estimula o ódio, que libera armas, que é indiferente à morte de centenas de milhares de brasileiros?

Como assim, tantos policiais, procuradores e juízes, profissionais cuja missão é defender a lei e a ordem, combater crimes e promover a segurança dos brasileiros, apoiam um presidente que desrespeita a lei, promove a baderna, obstrui a Justiça, defende criminosos?

Como assim, tantos que foram às ruas, indignados, protestar contra a corrupção do PT apoiam um presidente cercado por filhos, amigos, advogados, ministros e aliados suspeitos de corrupção?

Como assim, tantos médicos, que juraram preservar a vida e têm a ciência como base de sua profissão, apoiam um presidente hostil à ciência e cuja conduta maximiza o número de mortes por Covid-19?

“Como o Brasil permite que o pior presidente de nossa história permaneça no poder apesar de cometer crimes?”

Como assim, tantos no mercado financeiro, setor que ganha com a estabilidade e depende do crescimento econômico, apoiam um presidente fiscalmente irresponsável, que cultiva a incerteza, interfere na economia, despreza as reformas, mantém o desemprego nas alturas, retarda a retomada econômica?

Como assim, tantos prefeitos e governadores apoiam um presidente que os hostiliza, insulta e chantageia, e tenta lhes subtrair as prerrogativas legais?

Como assim, tantos deputados e senadores, cuja própria sobrevivência depende da existência da democracia, apoiam um presidente que defende a ditadura, se esforça para desmontar o Estado democrático, busca o golpe e, se pudesse, os cassaria a todos?

Como assim, tanta gente viajada, culta e bem informada defende um presidente que despreza e destrói a cultura, a arte, a ciência, o meio ambiente, e busca deliberadamente o obscurantismo, transformando o Brasil em pária internacional?

Como assim, tanta gente inteligente apoia um presidente que se caracteriza pela falta de inteligência, de racionalidade, de lógica, de propósito, de projeto?

Como assim, tanta gente bem-intencionada apoia o presidente mais mal-intencionado que já tivemos?

Como assim, um povo famoso no mundo inteiro por sua alegria de viver, por ser o país do futebol e do Carnaval, aceita um presidente que se caracteriza pela raiva, pelo ressentimento, pelo culto à morte, pelo baixo-astral?

Como assim, o Brasil permite que o pior presidente de nossa história, contra quem pendem mais de 100 pedidos de impeachment, permaneça no poder apesar de cometer crimes de responsabilidade diariamente?

Como assim?!

Publicado em VEJA de 02 de junho de 2021, edição nº 2740