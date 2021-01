Zico relembra na TV Flamengo da década de 80

Zico estará no ‘Esporte Espetacular’ deste domingo para falar sobre um tema pouco explorado ao longo de sua gloriosa passagem pelo Flamengo. O Galinho de Quintino é o personagem do segundo episódio da série “Os Capitães”, que é voltada a grandes personagens do futebol brasileiro que lideraram campanhas históricas. A hegemonia do Rubro-Negro do início da década de 1980 tinha no camisa 10 muito mais do que um líder técnico, mas um exemplo de atleta e profissional aos companheiros.

“A minha conduta profissional ajudou, então eu sempre digo que fui muito mais importante fora do campo para aquele grupo, naquele período, do que propriamente dentro do campo”, conta o atual diretor técnico do Kashima Antlers, do Japão, em conversa com o repórter José Renato Ambrósio.