Witzel sanciona doação de 20 milhões para recuperação do Museu Nacional

O governador do rio de Janeiro, Wilson Witzel, sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei apresentado pela Assembleia Legislativo do Rio (Alerj) que direciona o repasse de 20 milhões de reais do seu Fundo Especial à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a recuperação do Museu Nacional. A determinação está em edição extra do Diário Oficial do estado.

A verba será destinada à revitalização e reforma do Museu Nacional, destruído por um incêndio de grandes proporções em setembro de 2018. O espaço, que pertence à UFRJ, abrigava o maior acervo de de história natural e de antropologia da América Latina.

A destinação do dinheiro estava acertada desde 2019, mas dependia da apresentação do projeto de lei pela Assembleia. A versão sancionada por Witzel é de autoria do presidente da Casa, André Ceciliano.