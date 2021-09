Vivo lança livro com práticas para uma educação antirracista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Fundação Telefônica Vivo, que atua na área de educação no Brasil há 22 anos, lançará nesta segunda o livro “Escola para Todos: promovendo uma educação antirracista”, que reúne práticas elaboradas por educadores de todas as regiões do país.

O livro nasce de um curso homônimo oferecido na plataforma da fundação chamada Escolas Conectadas, que oferece formação continuada a professores. As autoras, as pedagogas Carolina Schneider e Fernanda Schneider, reuniram ideias surgidas da interação com cerca de 4.000 educadores certificados.

Em razão do lançamento, a fundação fará uma live nesta segunda, às 18h, com as pedagogas e a escritora Conceição Evaristo, uma das maiores figuras dos movimentos feminista e negro do Brasil.

A conversa será transmitida ao vivo pelo YouTube da Fundação Telefônica Vivo e marcará a abertura das inscrições para a nova turma do curso, que tem carga horária de 50 horas e certificação emitida pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 3 de outubro pela plataforma Escolas Conectadas.