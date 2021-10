Vivo abre programa de estágio com 50% das vagas para estudantes negros

Atualizado em 14 out 2021, 21h11 - Publicado em 15 out 2021, 15h30

A Vivo acaba de abrir as inscrições para o Programa de Estágio 2022 com 750 vagas — e 50% deste total será destinado a estudantes negros.

As oportunidades são para 17 cidades do país — entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador — e as inscrições vão até o início de janeiro, por meio do link https://99jobs.com/vivo/jobs/176550-programa-de-estagio-vivo-2022?preview=true.

Os interessados precisam estar cursando o penúltimo ou último ano da faculdade, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. A duração do estágio pode variar entre 12 e 24 meses.

Entre os pré-requisitos, a empresa diz que curiosidade, “atitude digital” e “fazer acontecer com responsabilidade” são essenciais.

Pensando na inclusão, não serão exigidos conhecimentos de inglês e não haverá limite de idade, nem restrição de curso ou universidade para a escolha dos candidatos.

O processo seletivo será 100% digital e contará com testes, dinâmicas e entrevistas individuais. A bolsa-auxílio é “compatível com o mercado” e os selecionados terão benefícios variáveis, como vale refeição e transporte, plano de saúde e odontológico e seguro de vida.