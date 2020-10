Viúva de Marielle irá reapresentar projetos da ex-companheira, se eleita

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

29 out 2020, 15h45

Candidata a vereadora no Rio e também pelo PSOL, Monica Benicio, se eleita, irá reapresentar os 12 projetos de autoria de Marielle Franco e que não foram adiante pelo crime que a vitimou.

Monica é viúva de Marielle.

Ela pretende dar atenção especial à proposta que cria o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica, para despertar a atenção e o debate sobre a violência imposta a esse segmento.

Na justificativa, Marielle escreveu que “as mulheres lésbicas são alvo de violência simbólica, verbal, psicológica, física e econômica em todos os espaços: a família, a rua, os hospitais, a escola, o trabalho”.

E também: “o apagamento lésbico é alarmante porque é, ao mesmo tempo, resultado e fonte da lesbofobia. E é essa mesma lesbofobia, o ódio e o preconceito contra as mulheres lésbicas, que faz com que as mulheres lésbicas sofram diferentes formas de violências, desde a negação de suas identidades até a violência sexual e física”.

A data a ser lembrada é 29 de agosto. Foi nesse dia do calendário, em 1996, que ocorreu o 1º Seminário Nacional de Lésbicas.

Outro propósito de Monica é fazer pegar a lei do Espaço Coruja, uma iniciativa de Marielle, mas que ainda não vingou. É um espaço infantil noturno, para receber crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, cujos pais e responsáveis trabalham ou estudam à noite.