Vice da Câmara reage a bolsonaristas: ‘extremistas não me intimidam’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alvo de ataques bolsonaristas desde que criticou tanto o conteúdo do decreto da liberação de armas de Jair Bolsonaro, e, em especial a usurpação de uma competência do Legislativo, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) reagiu.

“Esse tipo de crítica não me intimida. Pelo contrário, fortalece a minha convicção. Sou um moderado e cada fez que extremistas me atacam, tenho mais certeza de que estou no caminho certo”, disse ao Radar o vice-presidente da Câmara.