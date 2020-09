Veterinário no Ministério da Saúde? Não foi a primeira vez — entenda

Causou espanto esta semana a nomeação de um veterinário para o comando do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, aquele que cuida, entre outras coisas, do Programa Nacional de Imunização. Mas a escolha de um médico do mundo animal não foi novidade na pasta.

O antecessor de Laurício Monteiro Cruz na posição, Marcelo Kawa, é servidor de carreira da pasta e tem a mesma formação. Estava no departamento desde julho de 2019, durante a gestão de Luiz Henrique Mandetta, quando virou Coordenador-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial.

Kawa foi para a chefia do Departamento de Imunização após a saída do médico infectologista Júlio Croda, ainda na gestão de Nelson Teich.