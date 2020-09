Veterano Ney Suassuna ganha alguns meses de mandato no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Veterano na política, Ney Suassuna está de volta ao Senado. Ainda que pelo curto período de 4 meses.

Suplente, ele ocupa a vaga de Veneziano Vital do Rêgo (PSB), que deixa o mandato temporariamente para atuar na campanha de sua mulher, Ana Cláudia, candidata a prefeita de Campina Grande, na Paraíba.

Suassuna, com 78 anos, é um velho conhecido da Casa. Foi senador por dois períodos: entre 1995 a 1997 e entre 1997 a 2007.

Em 2006, seu nome apareceu no caso dos “sanguessugas”, uma operação que desvendou desvio de recursos envolvendo aquisição de ambulâncias com emendas parlamentares. Um assessor de seu gabinete teria participado do esquema.

O senador chegou a ter um parecer do Conselho de Ética pela cassação de seu mandato, mas acabou convertendo em advertência verbal.