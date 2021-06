Vereadores derrubam veto de Paes e batizam estação em homenagem a Boechat

Vereadores do Rio derrubaram ontem o veto do prefeito Eduardo Paes ao projeto de batizar a estação do VLT na Cinelândia, no centro da cidade, com o nome do jornalista Ricardo Boechat, morto em 2019 em um desastre de helicóptero em São Paulo.

Paes vetou a homenagem sob o argumento de que mudanças de nomes de logradouros e espaços públicos são de responsabilidade da prefeitura, norma que estaria expressa na Constituição da cidade.

Mesmo assim, os vereadores seguiram adiante com o tributo. A estação que atualmente se chama Parada Cinelândia passará a se chamar Jornalista Ricardo Boechat. O projeto de lei é da vereadora Teresa Bergher (Cidadania).

Parte importante da carreira do jornalista se deu no Rio. Na época do acidente, Boechat vivia em São Paulo e ancorava um programa matinal diário na BandNews FM. Ele também apresentava, desde 2006, o jornal da Band, à noite.

Segundo a vereadora, a homenagem tem como objetivo “perpetuar na memória dos cariocas os elevados valores éticos, de liberdade, de justiça e de igualdade que pautaram a trajetória do grande Ricardo Boechat”.