Vereadoras do Novo discutem e trocam agressões em São Paulo

Uma sessão na Câmara Municipal de São Paulo acabou em briga na noite da última quinta-feira.

Os parlamentares votavam a reforma da Previdência dos servidores municipais quando as vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima, ambas do Novo, começaram a discutir. O motivo da altercação teria sido o tempo de fala de cada uma na tribuna.

Em imagens feitas dentro do Plenário, é possível ver o momento em que Cris puxa a roupa da colega, enquanto Janaína tenta se desvencilhar. Ambas continuam a discussão e se dirigem para fora do Plenário.

Veja imagens da briga:

A assessoria de Cris Monteiro diz que, a partir de então, a vereadora foi agredida dentro do banheiro por Janaína, empurrada contra a parede e agarrada pelo pescoço, até cair no chão — ela postou fotos com marcas roxas e escoriações.

O gabinete de Monteiro afirma, ainda, que foi registrado boletim de ocorrência na manhã desta quinta, além de exame de corpo de delito. A Procuradoria da Câmara abriu procedimento de investigação interna para apurar o episódio.

Por meio de suas redes sociais, a vereadora Janaina Lima afirmou que é falsa a acusação de que tentou esganar a colega. Ela disse, ainda, que foi empurrada nas escadas do Plenário e que, no banheiro da Câmara, a situação ficou insustentável e ela apenas tentou se defender das agressões, agindo em legítima defesa.

A parlamentar também publicou imagens que seriam marcas da agressão sofrida de Cris Monteiro.

O presidente da Câmara, Milton Leite (DEM), informou que está acompanhando o caso e que tomará as medidas cabíveis.

“Não admito nenhuma agressão dentro deste espaço democrático que é a Câmara. Todo tipo de violência é lamentável”, afirma o vereador.