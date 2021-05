Venda de terras a estrangeiros promete ser a próxima polêmica na Câmara

À espera da constituição de uma comissão especial, determinada por Arthur Lira no mês passado, o projeto de lei que regulamenta a venda de propriedades rurais no Brasil a pessoas e empresas estrangeiras promete ser a próxima polêmica na Câmara dos Deputados.

De autoria do senador Irajá, o PL 2.963, de 2019, foi aprovado pelo Senado no fim do ano passado e já ganhou críticas do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu vetá-lo caso fosse referendado pelos deputados. “Não podemos permitir que o Brasil seja comprado”, declarou, em uma live.

Quem defende o projeto diz que a regulamentação permitirá investimentos de até 100 bilhões de reais por ano no país.