Vencedoras do Jabuti debatem obras com leitores em bate-papo virtual

Duas escritoras premiadas são as convidadas do programa Segundas Intenções Online. Marina Colasanti, autora de mais de 60 livros, conversa com leitores na próxima segunda-feira. No dia 21 de setembro é a vez de Nélida Piñon, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras.

As rodas de conversas virtuais fazem parte do programa #Culturaemcasa, iniciativa da secretaria paulista de cultura que amplia a oferta de conteúdos virtuais em tempos de pandemia.

Marina Colasanti, vencedora do Melhor Livro do Ano da Câmara Brasileira do Livro e do Grande Prêmio da Crítica da APCA, fala na página do Facebook da Biblioteca de São Paulo. Já a conversa com Nélida Pinõn, ganhadora dos prêmios Juan Rulfo (México), Menéndez Pelayo (Espanha), Casa de las Americas (Cuba), Jorge Isaacs (Colômbia), será na página da Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL).