Vacinado, Galvão Bueno fala do retorno ao trabalho presencial no SporTV

O começo do Campeonato Brasileiro deste ano vai marcar também uma nova fase do ‘Bem, Amigos!’, no SporTV. No dia 31 de maio, próxima segunda, após a primeira rodada da competição, o programa comandado há 18 anos por Galvão Bueno estreia um novo cenário.

Mais moderno, o espaço estará mais amplo e dará liberdade ao apresentador para se movimentar pelo estúdio e interagir com os comentaristas e convidados.

Um telão de alta definição possibilitará o uso de novos recursos cenográficos e conteúdos virtuais, como animações, gráficos e interatividades.

Depois de passar mais de um ano trabalhando remotamente, Galvão está animado com a nova fase do programa. “Quando voltei a trabalhar presencialmente, o segundo programa aconteceu no dia do aniversário de 80 anos do Roberto Carlos. Fiz uma homenagem a ele, um amigo querido. Só agora, com a emoção de estar de volta num estúdio, eu entendi realmente porque cada vez que ao subir no palco para abrir os shows ele canta: ‘Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentido (…)’. É isso mesmo. É emocionante”, explica o apresentador, que voltou ao estúdio no mês passado, depois de tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19 e cumprir todos os protocolos de segurança exigidos pela Globo.