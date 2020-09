‘Vacinação de São Paulo’ gera mal-estar entre Pazuello e Doria

Pegou mal com Eduardo Pazuello as declarações de João Doria sobre a “vacinação de São Paulo”. Havia a expectativa de que a vacina do Instituto Butantan seria incluída no Programa Nacional de Imunização, já que houve um gordo aporte federal para que a instituição possa produzir a Coronavac.

Diante do mal estar, o governo federal decidiu correr atrás do prejuízo e convocou uma audiência pública na Câmara dos Deputados para que a AstraZeneca preste de contas de como anda a vacina de Oxford. Querem que os ingleses expliquem a quantas anda o produto deles. A audiência está marcada para a próxima quarta-feira.