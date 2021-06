Vacina superfaturada de Bolsonaro deve ser investigada no TCU

Os ministros do TCU já esperam que o Ministério Público ou que os integrantes da CPI da Pandemia acionem o tribunal nesse caso da vacina comprada pelo governo de Jair Bolsonaro com sobrepreço de 1.000%.

Os documentos do Itamaraty, que atestam a operação com amplo prejuízo ao país, foram revelados nesta terça pelo Estadão. Segundo o jornal, papeis do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo comprou a vacina indiana Covaxin por um preço 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela própria fabricante.

Telegrama sigiloso da embaixada brasileira em Nova Délhi de agosto do ano passado informava que o imunizante produzido pela Bharat Biotech tinha o preço estimado em 100 rúpias (US$ 1,34 a dose). Em dezembro, outro comunicado diplomático dizia que o produto fabricado na Índia “custaria menos do que uma garrafa de água”. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde pagou 15 dólares por unidade (R$ 80,70, na cotação da época) – a mais cara das seis vacinas compradas até agora.

Com a chegada da representação ao TCU, provavelmente quem cuidará do caso da vacina indiana será o ministro Vital do Rêgo, o relator dos casos da pandemia na Corte.