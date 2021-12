UNE e ONGs de direitos humanos pedem impeachment de Guedes

A Coalização Direitos Valem Mais, articulação que reúne mais de 200 entidades de defesa dos direitos humanos, irá entregar na próxima quinta um pedido ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para a instauração de um processo de impeachment contra o ministro Paulo Guedes por crime de responsabilidade.

A coalização é composta, entre outras organizações, pela UNE e pela ONG Justiça Global. O aumento da pobreza no Brasil e a incapacidade do governo de dar uma resposta a altura da gravidade do cenário são os principais motivos para o pedido. Além disso, as entidades denunciam a falta de previsão de recursos no orçamento deste ano e do próximo para o combate a pandemia, o que teria levado ao aumento dos contágios e consequentemente das mortes pela doença.

“Na economia, a propagação intencional da Covid-19 se deu a partir de óbices às condições que permitiriam a execução das medidas de contenção da doença, como os atrasos, resistência e suspensão do auxílio emergencial e no Programa de Manutenção do Emprego e da Renda, e a não previsão de recursos para medidas de combate à Covid19. O resultado foi o aumento da contaminação, das mortes, o fomento à pobreza e o aprofundamento de desigualdades sociais, raciais, de gênero e regionais”, diz o documento.

Para o grupo, Guedes “transformou a política econômica em instrumento de disseminação da Covid-19, tal como demandado pelas práticas criminosas do presidente Jair Bolsonaro”.