Turismo planeja eventos com mais de 5.000 pessoas

A pandemia de coronavírus não assusta mais ninguém no governo. O Ministério do Turismo vai contratar empresa para a realização de “macroeventos” em auditórios com “mais de 5.000 pessoas”.

O custo estimado dos eventos programados é de até 5,3 milhões de reais e o edital pede que a empresa interessada apresente obrigatoriamente três opções de espaços físicos para eventos de pequeno, médio e grande porte, de 50 a 5.000 pessoas, e macroeventos com “mais de 5.000 pessoas”.