Tour de Lula pela Europa começa nesta quinta

Lula desembarca na Europa nesta quinta-feira para uma série de encontros com lideranças de esquerda no continente. Com o tour, o presidenciável pretende fortalecer sua imagem internacional antes da corrida eleitoral no Brasil ficar a todo vapor. Segundo o PT, o ex-presidente vai debater sobre o mundo e as perspectivas para a América Latina. A viagem começa nesta quinta pela Alemanha e haverá visitas ainda a Bélgica, França e Espanha.

Na capital alemã, Lula terá um encontro com o líder do partido social-democrata e ex-chefe do Parlamento Europeu Martin Schulz. Em Bruxelas, na Bélgica, o político brasileiro participará de um debate no próprio parlamento. Além de Lula, os outros líderes latinos no encontro serão a chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum Pardo, e a prefeita da capital colombiana, Claudia Nayibe López Hernández.

Na França, participará de uma conferência do Instituto de Estudos Políticos de Paris, o Sciences Po, entidade que já concedeu-lhe o título doutor honoris causa. A escala francesa prevê ainda uma visita à prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o recebimento de um prêmio de uma revista local. O PT não deu maiores detalhes sobre a para na Espanha. Disse apenas que o ex-presidente terá encontros com políticos locais.