Todavia traz biografia de Robert Crumb ao país

A Todavia vai lançar a biografia de Robert Crumb, um dos pioneiros dos quadrinhos underground norte-americanos e criador de personagens icônicos como Fritz, The Cat e Mr. Natural.

“Only Human: a biography of Robert Crumb”, de Dan Nadel, deve sair em 2023 aqui no Brasil. Nadel vem escrevendo sobre a história dos quadrinhos há 20 anos e é fundador da The Comics Journal, revista americana de HQs tida como uma das mais importantes do mundo.