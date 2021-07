TIM entrega à CPI o sigilo telefônico de cabeça do gabinete do ódio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A TIM despachou nesta sexta à CPI da Pandemia os relatórios de sigilo telefônico de Tércio Arnaud Tomaz, uma das figuras que operam o chamado gabinete do ódio no Palácio do Planalto.

Os sigilos telefônicos de aparelhos usados por Mateus Matos Diniz e Matheus Sales Gomes também foram encaminhados aos senadores.