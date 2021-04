TikTok doa respiradores e equipamentos de proteção para o Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A plataforma global de vídeos curtos acaba de destinar esta semana ao governo brasileiro 90 respiradores mecânicos. O anúncio foi feito no Twitter pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Os respiradores foram doados em repasse à Agência Brasileira de Cooperação (ABC), braço do Itamaraty.

O valor total de doações ao Brasil é de 5,5 milhões de reais para ajudar no combate à pandemia. Além dos respiradores, ainda vão chegar ao país milhares de Equipamentos de Proteção Individual. Desde o ano passado, o TikTok tem atuado no combate à pandemia por meio de campanhas e outras doações que já chegaram a 15 milhões de reais.