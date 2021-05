TEDxSãoPaulo terá edição de palestras sobre inovação e tecnologia

O TEDxSãoPaulo promove, nos dias 9 e 10 de junho, uma série de palestras sobre Inovação e Tecnologia em parceria com a SoftwareONE.

O evento, que é uma versão independente das conferências TEDx, também contará com a participação de outros nomes do mercado. Os palestrantes têm como objetivo trazer à tona assuntos ligados ao mundo corporativo.

“Começamos 2021 com a ideia de oferecer conteúdo on demand ao longo do evento, que será no formato híbrido: gravaremos as palestras num estúdio e, para o público, será um evento online, mas com ferramentas para fazer networking dentro da plataforma”, explica Elena Crescia, organizadora e curadora do TEDxSãoPaulo.

No dia 9, para o tema de ‘Tech for Good’, Ricardo Wagner, Accessibility Lead da Microsoft, se junta ao time de palestrantes e irá discorrer sobre como a tecnologia pode impactar a sociedade.

Já Isabelle Christina, Analista de Negócios da Oracle, falará sobre Mulheres na Tecnologia, trazendo insights de como levar mais diversidade às equipes.

Continua após a publicidade

Na área de Inovação, Amanda Graciano, Head de Startups do Cubo Itaú e Top Voice do LinkedIn, ressaltará a importância da tecnologia para perpetuar o negócio das startups.

No dia seguinte, a SoftwareONE oferece o ONE Talks, experiência para os participantes do evento no qual serão debatidos temas como Inovação Tecnológica e Pessoas.

Quem assume essa etapa é Otávio Argenton, presidente da SoftwareONE Brasil, e André Fernandes, fundador e presidente América Latina da SoftwareONE.

Para participar do TEDxSãoPaulo e consultar a programação completa, basta acessar o site TEDx São Paulo – TEDx realizados em São Paulo e no Brasil (tedxsaopaulo.com.br).