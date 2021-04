TCU já encaminha primeira condenação de Pazuello por falhas na Saúde

O TCU vai julgar nesta quarta-feira as primeiras linhas do que foi a gestão do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Quem acompanha o andar das coisas na Corte atesta: Pazuello pode ganhar sua primeira “estrela” no mural de condenações (pessoa física) do tribunal.

Os auditores da Corte, que fundamentam as informações para trabalho dos ministros, recomendam a condenação de Pazuello numa das primeiras crises da pasta, em meados do segundo semestre de 2020, quando o TCU mandou o ministro montar um plano estratégico de comunicação sobre a pandemia, o que não foi cumprido.

O material do TCU listava mais de 20 motivos para punir Pazuello por falhas na Saúde, mas os auditores do tribunal se limitaram a condená-lo por dois motivos: não ter elaborado um plano de testagem em massa e não ter elaborado plano de assistência e gestão farmacêutica — entra vários aspectos de abastecimento hospitalar: máscaras, luvas, oxigênio…

Os integrantes da Corte já demonstraram em diferentes momentos a insatisfação com o trabalho do ex-ministro. Uma multa está a caminho do CPF de Pazuello e o tribunal nem chegou aos casos mais graves, como tudo o que ocorreu em Manaus. “O caso de hoje é só um aperitivo do que virá”, diz um integrante da Corte ao Radar.

Agora, resta saber se o julgamento termina nesta quarta ou se algum integrante do TCU tentará ganhar tempo em nome de Pazuello.