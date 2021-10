Suzane e Elize, uma dupla que vende livros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 5 out 2021, 17h33 - Publicado em 6 out 2021, 08h30

Dados da Matrix Editora mostram que os dois lançamentos do momento, os livros que contam as histórias criminosas de Suzane Louise von Richthofen e Elize Matsunaga, do jornalista Ullisses Campbell, já venderam mais de 40.000 edições.

No duelo direto, Suzane atraiu mais interesse que Elize. Foram 30.000 cópias da obra contra 10.000 da viúva que esquartejou o marido.