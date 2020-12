Suplente que aguardava cassação da Flordelis vai assumir mandato na Câmara

O deputado estadual Pedro Augusto (PSD), do Rio, não precisa esperar mais uma quase certa cassação do mandato de Flordelis (PSD-RJ) para assumir uma vaga na Câmara dos Deputados.

O caso da deputada está arrastado e só será julgado após a volta do Conselho de Ética, que deve ocorrer somente em março de 2021. Depois ainda irá a plenário.

Augusto vai ocupar o lugar de outro parlamentar da bancada, Alexandre Serfiotis (PSD-RJ), que se elegeu prefeito de Porto Real, no interior do Rio.

O deputado estadual é radialista de um programa popular na rádio Tupi e conhecido como o “romeiro de Aparecida”, por promover caravanas até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade paulista do mesmo nome. Sua programação mistura religião com notícias policiais.

No final de outubro, Pedro Augusto foi alvo de uma operação do Ministério Público com a Polícia Civil que investiga as “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio. Dos 70 deputados estaduais, 42 são investigados.