Suplente de Major Olímpio no Senado sai do PSL e filia-se ao MDB

Suplente de Major Olímpio (PSL) no Senado, Alexandre Giordano saiu da sigla e filiou-se oficialmente ao MDB na última segunda, 16. Ele assumiu a vaga após a morte do ex-correligionário em março, por complicações da Covid-19.

O evento, em São Paulo, contou com nomes de peso do partido, como o presidente nacional da legenda Baleia Rossi, o ex-presidente Michel Temer e o senador Eduardo Braga (AM).

O tom do encontro foi o de demarcar a posição de independência do partido, com críticas pontuais ao governo Bolsonaro.

Em entrevista à Veja São Paulo na última semana, Giordano afirmou que pretende “construir pontes e engrossar o caldo” do prefeito da cidade Ricardo Nunes, do mesmo partido. A missão dele será aumentar a base de apoio ao vice de Bruno Covas.