STF quer ‘inviabilizar reeleição de Bolsonaro’, diz Ricardo Barros

Na entrevista que deu nesta segunda ao jornal O Globo, Ricardo Barros mostrou-se um aplicado seguidor de Jair Bolsonaro.

O líder do governo na Câmara, citado por Bolsonaro na famosa conversa sobre corrupção na Saúde com os irmãos Miranda, disse que o presidente não mudará seu discurso sobre a vacina.

Disse também que ele, Barros, só se vacinou porque precisava do comprovante para viajar.

Ao falar dos ataques de Bolsonaro ao STF, o líder do governo dobrou a aposta. Falou que o presidente foi para cima do Judiciário por sentir que ministros do Supremo interferiam em suas atribuições. Fala mais grave, ele acusou o STF, sem citar nomes, de querer inviabilizar a reeleição de Bolsonaro.

“O presidente, quando se posiciona, é porque estão interferindo nas suas prerrogativas. O Judiciário tem seguidamente se sobreposto aos demais Poderes, como quando paralisou a execução orçamentária. Querem criar uma situação de inviabilizar a reeleição do presidente”, disse Barros a Jussara Soares e Daniel Gullino.

