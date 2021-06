STF já começa a estudar retorno das sessões presenciais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com oito dos onze ministros vacinados — faltam Dias Toffoli, Nunes Marques e Alexandre de Moraes —, o STF avalia retomar as sessões presenciais após o recesso de julho.

O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, deve chamar ainda neste mês uma reunião para avaliar com os colegas as condições do tribunal de voltar a receber sessões. É que a vacina avançou para os ministros, mas ainda há muito servidor distante da agulha.