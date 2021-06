O fim da guerra de Lula contra Moro está próximo — pior para o ex-juiz

Confirmado. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, decidiu pautar para o próximo dia 23 junho a retomada do julgamento do processo de suspeição de Sergio Moro no caso das condenações contra Lula.

A guerra se arrasta desde abril, quando a maioria dos ministros decidiu declarar Moro suspeito, mas um pedido de vista do decano Marco Aurélio adiou o desfecho do caso.